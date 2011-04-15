Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 марта

Банк России установил на 28 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.1448

1 Азербайджанский манат 45.9330

100 Армянских драмов 15.7194

1 Белорусский рубль 30.1979

1 Болгарский лев 43.7979

1 Бразильский реал 15.4738

100 Венгерских форинтов 24.2120

1000 Вон Республики Корея 63.7831

1 Гонконгский доллар 10.0279

1 Датская крона 11.4760

1 Доллар США 77.7325

1 Евро 85.7389

10 Индийских рупий 10.3457

100 Казахстанских тенге 17.4278

1 Канадский доллар 55.2941

100 Киргизских сомов 97.2264

1 Китайский юань 10.9611

10 Молдавских леев 43.0055

1 Новый туркменский манат 22.2411

10 Норвежских крон 73.7766

1 Польский злотый 18.9301

1 Румынский лей 17.7184

1 СДР (специальные права

заимствования) 105.7869

1 Сингапурский доллар 54.2673

10 Таджикских сомони 76.2457

1 Турецкая лира 12.0661

10000 Узбекских сумов 81.5430

10 Украинских гривен 27.5213

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 94.5771

10 Чешских крон 31.5383

10 Шведских крон 78.0000

1 Швейцарский франк 80.7191

10 Южноафриканских рэндов 44.4059

100 Японских иен 71.4027

"AK&M" от 27.03.2020