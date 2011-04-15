Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 марта

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Банк России установил на 28 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.1448
1 Азербайджанский манат 45.9330
100 Армянских драмов 15.7194
1 Белорусский рубль 30.1979
1 Болгарский лев 43.7979
1 Бразильский реал 15.4738
100 Венгерских форинтов 24.2120
1000 Вон Республики Корея 63.7831
1 Гонконгский доллар 10.0279
1 Датская крона 11.4760
1 Доллар США 77.7325
1 Евро 85.7389
10 Индийских рупий 10.3457
100 Казахстанских тенге 17.4278
1 Канадский доллар 55.2941
100 Киргизских сомов 97.2264
1 Китайский юань 10.9611
10 Молдавских леев 43.0055
1 Новый туркменский манат 22.2411
10 Норвежских крон 73.7766
1 Польский злотый 18.9301
1 Румынский лей 17.7184
1 СДР (специальные права
заимствования) 105.7869
1 Сингапурский доллар 54.2673
10 Таджикских сомони 76.2457
1 Турецкая лира 12.0661
10000 Узбекских сумов 81.5430
10 Украинских гривен 27.5213
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 94.5771
10 Чешских крон 31.5383
10 Шведских крон 78.0000
1 Швейцарский франк 80.7191
10 Южноафриканских рэндов 44.4059
100 Японских иен 71.4027
"AK&M" от 27.03.2020