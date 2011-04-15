В Минэнерго создан штаб по мониторингу состояния ТЭК

В Министерстве энергетики РФ создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения устойчивости российской экономики, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении министерства.



Оперативный штаб предназначен для своевременного выявления негативных факторов влияния на системообразующие организации ТЭК путем мониторинга их финансово-экономического состояния.



Оперативный штаб будет осуществлять мониторинг экономического состояния 73 крупнейших компаний ТЭК.





"AK&M" от 27.03.2020