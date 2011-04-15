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27/03/2020
14:29

Правительство поручило закрыть курорты в РФ до 1 июня

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Так, федеральным государственным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами Президента РФ, Фонду социального страхования РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ поручено временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, рекомендовано обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Помимо этого, органам исполнительной власти субъектов РФ поручено приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

"AK&M" от 27.03.2020
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