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27/03/2020
11:18

В.Путин подписал закон о регулировании цен на лекарства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, Правительство РФ в условиях чрезвычайной ситуации и (или) угрозы возникновения распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, наделяется полномочиями устанавливать цены на лекарственные препараты, не включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей), а также цены на медицинские изделия. Перечни таких лекарственных препаратов и медицинских изделий формируются и утверждаются Правительством РФ.

Особый порядок регулирования цен вводится и в случае, если в течение 30 календарных дней после принятия Правительством решения о проведении мониторинга розничных цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, включённые в утверждённые Правительством перечни, на территориях субъектов РФ будет выявлен рост розничных цен на указанные лекарственные препараты и медицинские изделия на тридцать процентов и более.

В течение 90 календарных дней со дня утверждения Правительством перечней реализация и отпуск включённых в них лекарственных препаратов и медицинских изделий по ценам, превышающим цены, установленные Правительством, не допускаются.


"AK&M" от 27.03.2020
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