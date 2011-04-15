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27/03/2020
10:18

В.Путин расширил доступ к налоговой тайне

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, органам субъектов РФ, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, предоставляется право доступа к сведениям о доходах физических лиц, составляющим налоговую тайну, а также устанавливается запрет на разглашение ими указанных сведений.

Кроме того, освобождаются от налогообложения доходы, полученные медицинскими и педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей госпрограмме, утверждаемой Правительством РФ.

В Налоговый кодекс вносятся изменения, направленные на освобождение от налогообложения деятельности, связанной с подготовкой и проведением общероссийского голосования.





"AK&M" от 27.03.2020
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