В.Путин расширил доступ к налоговой тайне

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, органам субъектов РФ, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, предоставляется право доступа к сведениям о доходах физических лиц, составляющим налоговую тайну, а также устанавливается запрет на разглашение ими указанных сведений.



Кроме того, освобождаются от налогообложения доходы, полученные медицинскими и педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей госпрограмме, утверждаемой Правительством РФ.



В Налоговый кодекс вносятся изменения, направленные на освобождение от налогообложения деятельности, связанной с подготовкой и проведением общероссийского голосования.











"AK&M" от 27.03.2020