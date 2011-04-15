ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу

ФАС России наложила на корпорацию Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании AB INNOVATIONS LTD, не имеющей лицензии на такую деятельность, штраф в 100 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.



Напомним, в феврале 2020 года, комиссия ФАС признала рекламу компании AB INNOVATIONS LTD, сообщающую о доходе от инвестиций, ненадлежащей и нарушающей требования закона "О рекламе".



Реклама распространялась на сайте www.google.com летом 2019 года.



Google - система поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.





"AK&M" от 27.03.2020