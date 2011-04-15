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27/03/2020
15:02

КАМАЗ приостанавливает производство

ПАО "КАМАЗ" приостановит производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Такие меры приняты в соответствии с указом Президента РФ.
На оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

В группу компаний "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.

Основными акционерами являются ГК "Ростех", Avtoinvest Limited, Daimler, KAMAZ International Management, Европейский банк реконструкции и развития, Decodelement Services Limited.


"AK&M" от 27.03.2020
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