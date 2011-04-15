"Аэроэкспресс" меняет расписание на Внуковском направлении с 3 по 12 апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании.



В ночь с 3 на 4 апреля часть аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию. В ночь с 4 на 5 апреля часть аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию. В ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 апреля будут отменены поезда, отправлением с Киевского вокзала в 22:00, а также отправлением из "Внуково" в 23:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.



В ночь с 10 на 11 апреля произойдут следующие изменения в расписании. 10 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40, 23:00, а также отправлением из "Внуково" в 21:20 и 23:00. 11 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 00:01, 06:00, 07:00, а также отправлением из "Внуково" в 00:01, 06:00, 07:00. Также в ночь с 10 на 11 апреля часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.



В ночь с 11 на 12 апреля произойдут следующие изменения в расписании. 11 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40, 23:00, а также отправлением из Внуково в 21:20 и 23:00. 12 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 00:01, 06:00, 07:00, а также отправлением из Внуково в 00:01, 06:00, 07:00. Также в ночь с 11 на 12 апреля часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.





"AK&M" от 27.03.2020