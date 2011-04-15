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27/03/2020
15:12

ГК "Ресурс" приобрела "Уральский бройлер"

Группа агропредприятий "Ресурс" завершила сделку по приобретению крупного птицеводческого актива "Уральский бройлер". Об этом говорится в сообщении компании.

Птицеводческий комплекс расположен в новом для компании регионе - Оренбургской области - и объединяет мощности всей технологической цепочки бройлерного производства: инкубаторий, площадку содержания родительского и ремонтного стада, две площадки выращивания бройлеров, цех убоя и переработки мяса птицы, цех глубокой переработки и вспомогательные объекты.

На текущий момент объём производства составляет 40 тыс. т мяса птицы, но в Компании рассматривают возможность его увеличения до 50 тыс. т ежегодно.

Географическое положение нового актива позволяет выпускать на базе "Уральского бройлера" охлаждённую и замороженную продукцию для реализации на внутреннем рынке и экспортный ассортимент для стран СНГ, Таможенного союза и дальнего зарубежья.

Интеграция новых мощностей в структуру ГАП "Ресурс" в полной мере соответствует стратегическим планам Компании по наращиванию объёмов производства, обеспечению высококачественной продукцией потребителей нашей страны, а также увеличению своей доли в сегменте экспортных продаж.

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