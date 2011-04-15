ЦОДД прогнозирует пробки по направлению в область.

Напомним, президент РФ подписал указ, которым объявил даты с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочими днями. Предполагается, что жители отправятся за город, где смогут побыть в условиях самоизоляции. Таким образом, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.



Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера.



Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.





"AK&M" от 27.03.2020