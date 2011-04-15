Правительство Москвы выкупило у группы ЕСН газету Metro

Правительство Москвы полностью выкупило у группы ЕСН Григория Березкина бесплатную столичную газету Metro, рассказал "Ведомостям" сотрудник мэрии, сделка закрыта.



Московское правительство стало его мажоритарным акционером.

Детали сделки не раскрываются.

Бесплатная газета Metro издается в Москве с 1997 года по лицензии шведской Metro International. Распространяется газета прежде всего на станциях метрополитена и зарабатывает полностью на рекламе.







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