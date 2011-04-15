Правительство Москвы выкупило у группы ЕСН газету Metro
Правительство Москвы полностью выкупило у группы ЕСН Григория Березкина бесплатную столичную газету Metro, рассказал "Ведомостям" сотрудник мэрии, сделка закрыта.
Московское правительство стало его мажоритарным акционером.
Детали сделки не раскрываются.
Бесплатная газета Metro издается в Москве с 1997 года по лицензии шведской Metro International. Распространяется газета прежде всего на станциях метрополитена и зарабатывает полностью на рекламе.