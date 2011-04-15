АФК "Система" увеличивает долю в Ozon

ПАО АФК "Система" увеличивает прямую долю владения в компании Ozon Holdings Limited до 31.3% с 21.9% в результате конвертации предоставленных в 2019 году займов. Об этом говорится в сообщении компании.



При этом совокупная доля владения группы в Ozon, с учетом пакета акций в размере 11.699%, который АФК "Система" контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, составила 42.999%.



Полученные Ozon инвестиции преимущественно направлены на развитие логистической инфраструктуры, в частности на увеличение площади фулфилмент-центров более чем в 2 раза до почти 200 тыс. кв м, а также на расширение инфраструктуры доставки последней мили. На конец 2019 года Ozon владел крупнейшей в России сетью постаматов с 6897 собственными автоматизированными точками выдачи заказов. Всего, с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи заказов, сеть выдачи Ozon выросла за год в 3 раза до 16651 точки.



Инвестиции в инфраструктуру, увеличение сети постаматов, расширение ассортимента и развитие маркектплейса позволили Ozon в 2019 году ускорить темпы роста и увеличить оборот от продаж (gross merchandise value, или GMV за вычетом возвратов) на 93% до 80.7 млрд руб., включая НДС.



В 2020 году компания планирует продолжить инвестировать в развитие фулфилмент-центров, сети доставки и IT-системы. Для этого в I квартале 2020 года АФК "Система" и фонды Baring Vostok предоставили Ozon финансирование в форме конвертируемых займов на общую сумму 6 млрд руб., из которых АФК "Система" предоставила 3 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Интернет-компания OZON - одна из крупнейших российских e-commerce площадок. Основана в 1998 году. Сегодня на интернет-площадке OZON представлено более 1.5 млн товаров в 24 категориях. Сеть доставки OZON насчитывает порядка 3 тыс. пунктов выдачи заказов и более 2.5 тыс. постаматов в 6.5 тыс. городах и населенных пунктах. На конец 2018 года компания оперировала примерно 100 тыс. Кв м фулфилмент-инфраструктуры, включая флагманскую фулфилмент-фабрику в Тверской области и региональные фулфилмент- и сортировочные центры.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"