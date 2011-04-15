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27/03/2020
18:33

Сотрудники Татнефти получат доплату за особые условия труда

Сотрудники Татнефти, переведенные на работу в режиме изоляции, получат доплату за особые условия труда. Об этом говорится в сообщении компании.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для предупреждения распространения коронавирусной инфекции группа "Татнефть" переводит ряд своих предприятий на особый режим работы.

Особый режим работы подразумевает проживание сотрудников в режиме изоляции на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев Компании. Разработанные мероприятия касаются основного и вспомогательного персонала и предусматривают ограничение внешних контактов, минимальные контакты между сменами, снабжение материально-техническими ресурсами, продовольственными, медицинскими и иными средствами.

При этом обеспечиваются все возможные профилактические меры для предупреждения распространения вирусных инфекций. В местах временного размещения систематически будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие тестирование работников на наличие вируса COVID-19, обеззараживание зданий и сооружений, специальную обработку техники, производственных территорий и мест проживания персонала.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.

Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 0.8% до 172.719 млрд руб. ($2.654 млрд) со 174.096 млрд руб. ($2 834 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов выросли на 2.41% и составили 691.409 млрд руб. ($10.624 млрд) по сравнению с 675.157 млрд руб. ($10.989 млрд). Показатель EBITDA составил 248.07 млрд руб. ($3.812 млрд) по сравнению с 237.674 млрд руб. ($3.868 млрд). Группа Татнефть добыла 22.4 млн т (159.2 млн баррелей) нефти и 764.9 млн куб. м газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 7.2 млн т нефтепродуктов.

"AK&M" от 27.03.2020
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