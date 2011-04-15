АО "АВТОВАЗ" отзывает 381 автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена обивки центральной стойки кузова.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Группа АВТОВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".



"AK&M" от 27.03.2020