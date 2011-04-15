Яндекс проанализировал загруженность дорог в Москве

Аналитики Яндекс.Карт изучили, как на фоне распространения коронавируса и рекомендаций работать из дома изменилось пользование личным и общественным транспортом, а также популярность бесконтактной оплаты на заправках. Об этом говорится в сообщении компании.



На дорогах стало заметно меньше машин. На этой неделе уровень пробок лишь раз поднялся выше шести баллов, вечером в четверг. Для сравнения: в предыдущие две недели не было ни одного рабочего дня без хотя бы семибалльных пробок.



Водители стали чаще платить на АЗС через Яндекс.Навигатор, не выходя из машины. Видимо, часть из тех, кто не может остаться дома, старается лишний раз ни с кем не контактировать и ничего не трогать в публичных местах. По данным Яндекс.Заправок, людей, которые воспользовались опцией оплаты топлива через Яндекс.Навигатор, в эту среду было на 10% больше, чем в прошлую.



В первой половине прошлой недели дороги были загружены больше обычного (за обычную приняли неделю с 10 по 16 февраля). Особенно тяжёлым для автомобилистов стал вечер вторника 17 марта: уровень пробок достиг девяти баллов. Пользователи Яндекс.Навигатора в два-три раза больше обычного строили маршруты к большим продуктовым магазинам. Сильнее всего, более чем в три раза, вырос интерес к магазинам Metro.



Дорожная ситуация стала улучшаться с четверга 19 марта. В последние дни средний уровень пробок был на полбалла ниже обычного. В эту среду - на целый балл ниже.



Пешеходы стали гораздо меньше передвигаться по городу: об этом говорит динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. Количество маршрутов проезда на общественном транспорте, построенных пользователями Яндекс.Карт на прошлой неделе (с 16 по 22 марта), было на 25% меньше, чем на позапрошлой. В данных Яндекс.Метро изменения ещё более значительные: недельное количество построенных маршрутов сократилось на 45%.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2019 год упала на 75% до 11.2 млрд руб. ($180.9 млн) по сравнению с 2018 годом. Рентабельность по чистой прибыли составила 6.4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23.5 млрд руб. ($380.3 млн) и увеличилась на 6%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) - 13.4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51 млрд руб. ($824.1 млн) и вырос на 29%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) - 29.1%. Консолидированная выручка выросла на 37% до 175.4 млрд руб. ($2833.2 млн). Выручка без учёта Яндекс.Маркета выросла на 39%.



"AK&M" от 27.03.2020