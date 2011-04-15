МСХ разработал меры по сохранению стабильности на продовольственном рынке

Минсельхоз подготовил ряд мер, направленных на обеспечение внутренних потребностей в зерне и продуктах его переработки. Об этом говорится в сообщении министерства.



В частности, министерство при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна разработало ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи.



Кроме того, в целях стабилизации внутреннего рынка Минсельхоз с 27 марта начал подготовку к проведению товарных интервенций с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 год.



Проект постановления Правительства РФ "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза" предполагает введение квоты в размере 7 млн т на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года.



Учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза. При этом, по оценке Минсельхоза , предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.







AK&M Антикризис