Власти Сочи запретили бронировать номера в отелях. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на своей странице в Instagram.



"Мы видим, что буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи. Поэтому вынуждены принимать дополнительные ограничительные меры в крае с 28 марта по 5 апреля, чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку. Подписал постановление - на этот период закрываем все торговые центры, парки, точки общепита. Теперь они могут готовить еду только на вынос. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар - Сочи, а также количество пассажирских автобусных и ж/д перевозок", - написал он.



"Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом", - добавил губернатор.





"AK&M" от 27.03.2020