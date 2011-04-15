Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/03/2020
16:32

Власти Сочи запретили бронировать номера в отелях

Власти Сочи запретили бронировать номера в отелях. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на своей странице в Instagram.

"Мы видим, что буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи. Поэтому вынуждены принимать дополнительные ограничительные меры в крае с 28 марта по 5 апреля, чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку. Подписал постановление - на этот период закрываем все торговые центры, парки, точки общепита. Теперь они могут готовить еду только на вынос. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар - Сочи, а также количество пассажирских автобусных и ж/д перевозок", - написал он.

"Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом", - добавил губернатор.


"AK&M" от 27.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100