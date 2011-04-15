ЦБ направит 150 млрд руб. на поддержку кредитования МСП

Банк России принял решение уточнить параметры нового механизма ЦБ по поддержке кредитования субъектов МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.



В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд руб. на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками.



Кредиты Банка России на эти цели будут так же предоставляться кредитным организациям по ставке 4% годовых и на срок 1 год, при этом максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации программой. Ставка по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП в рамках указанной правительственной программы в течение первых шести месяцев не должна превышать установленного программой уровня. Дополнительных ограничений и требований по объему портфеля для кредитной организации при предоставлении кредитов Банка России в рамках указанных 150 млрд руб. не предусмотрено.



При этом по предоставляемым кредитам в рамках оставшейся части общего лимита в 500 млрд руб. скорректирован порядок расчета максимального объема предоставления средств для каждой кредитной организации: теперь этот объем будет рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) и объемом этого портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5% (ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 2020 года).



Кроме того, снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП (включая задолженность по предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020 года теперь не будет основанием для предъявления Банком России требования досрочно погасить привлеченные банком средства по данному механизму. При этом в случае снижения текущего объема портфеля ниже 95% от объема портфеля на 1 апреля 2020 года процентная ставка по уже предоставленным банку кредитам (за исключением кредитов на цели поддержки выплат субъектами МСП заработных плат в рамках правительственной программы) будет повышена до 5% годовых, а при снижении ниже 85% - до уровня ключевой ставки, увеличенной на 1 процентный пункт.



Кредиты в рамках нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП, в том числе для обеспечения ими расчетов по заработной плате, будут представляться кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, - при наличии поручительства АО "Корпорация "МСП".



"AK&M" от 27.03.2020