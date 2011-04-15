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30/03/2020
14:01

РЖД изменили условия проезда пассажиров в Калининград

РЖД изменили условия проезда пассажиров в Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, с 00:00 30 марта вступили в силу временные ограничения на перемещение пассажиров российских поездов через государственную границу РФ, а также устанавливаются временные условия транзита.

Так, пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.

С другими категориями граждан, которым разрешается выезд за границу Российской Федерации, можно ознакомиться в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Изменения не влияют на график курсирования поездов, следующих в Калининградскую область. Два российских поезда: N 29/30 "Янтарь" Москва-Калининград и N 79/80 Санкт-Петербург - Калининград. Также продолжат курсирование два поезда формирования Белорусских железных дорог: N 2/1 Минск-Москва и N 52/51 Брест, Минск - Санкт-Петербург.

Пассажиры, не имеющие оснований для пересечения государственной границы РФ, могут сдать неиспользованные проездные документы на поезда российского формирования без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 30.03.2020
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