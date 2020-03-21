ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 28 марта, в размере 85.7389 руб. против 85.9648 руб. на 27 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



27.03.20 - 85.9648 руб.

26.03.20 - 84.1485 руб.

25.03.20 - 85.4253 руб.

24.03.20 - 86.7050 руб.

21.03.20 - 84.1552 руб.

















































































































































































































































































































































































"AK&M" от 30.03.2020