ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 28 марта, в размере 77.7325 руб. против 78.7223 руб. на 27 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.03.20 - 78.7223 руб.

26.03.20 - 77.7928 руб.

25.03.20 - 78.8493 руб.

24.03.20 - 80.8815 руб.

21.03.20 - 78.0443 руб.

























































































































































































































"AK&M" от 30.03.2020