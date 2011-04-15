"Газпром нефть" наращивает ресурсную базу в ХМАО

"Газпромнефть-Хантос" (дочернее предприятие "Газпром нефти") получил право на разработку глубоких пластов Южной части Приобского месторождения в ХМАО, нарастив запасы более чем на 10.4 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении компании.



"Газпромнефть-Хантос" получил право на разведку и добычу углеводородного сырья нижележащих горизонтов недр Южной части Приобского месторождения. Соответствующие изменения внесены Федеральным агентством по недропользованию в условия основной лицензии. Это позволит предприятию приступить к разработке залежей, которые являлись частью Приобского месторождения, но до этого входили в нераспределённый фонд.



Ранее "Газпромнефть-Хантос" осваивал пласты на глубине 2.7 тыс. м. Расширение границ до 3.2 тыс. м открывает предприятию доступ к залежам тюменской и ачимовской толщи, а также баженовской свиты. Согласно данным государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, это позволит недропользователю увеличить геологические запасы на 10.4 млн т нефти. Прирост извлекаемых запасов составит около 2.5 млн т.



Предпосылкой к расширению лицензии стало изучение запасов ачимовской толщи Южной части Приобского месторождения. В 2019 году по итогам бурения поисково-оценочной скважины глубиной 3.3 тыс. метров предприятием был получен приток нефтенасыщенной жидкости объёмом 51 т в сутки. Это подтвердило промышленные перспективы разработки ачимовских пластов участка.



"Газпромнефть-Хантос" планирует пробурить на испытанном участке более 30 горизонтальных скважин с проведением многостадийного гидроразрыва пласта. Пик добычи будет достигнут в 2023 году и может составить более 400 тысяч тонн нефтяного эквивалента в год.



При расширении границ Южной части Приобского месторождения "Газпром нефть" использовала механизм "прирезок". Он подразумевает, что часть запасов месторождения, относящаяся к нераспределённому фонду, может быть присоединена недропользователем за счет изменения границ участка (по площади или по глубине), лицензией на который он владеет.



С 2017 года с помощью данного механизма "Газпром нефть" расширила границы Крайнего лицензионного участка в ЯНАО, Шингинского и Арчинского месторождений в Томской области, Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и Филатовского+Царичанского месторождений в Оренбуржье.



Приобское месторождение открыто в 1982 году, введено в разработку в 1999-м. По величине извлекаемых запасов нефти Приобское месторождение относится к уникальным, по геологическому строению - к сложным. Южная часть Приобского месторождения расположена в Ханты-Мансийском районе ХМАО - Югры, в 65 км к востоку от Ханты-Мансийска и в 115 км западнее Нефтеюганска. Ближайшими к южной части Приобского месторождения являются Салымское, Приразломное и примыкающая северная часть Приобского месторождения.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



"AK&M" от 30.03.2020