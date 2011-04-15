Роснефть продаёт венесуэльские активы и становится владельцем пакета собственных акций в размере 9.6%

ПАО "НК "Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле и продаёт активы, связанные с деятельностью в этой стране. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.



Роснефть заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству РФ, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.



По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции Роснефти в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.



В результате исполнения соглашения и реализации активов Роснефть получит на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9.6%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.







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