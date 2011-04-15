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30/03/2020
11:05

Россия с сегодняшнего дня закрыла границы

Россия с 30 марта 2020 года временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения не распространяются в отношении дипломатических работников, работников официальных представительств РФ при международных организациях, должностных лиц Постоянного комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а также граждан РФ, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персонала, определённого международными соглашениями РФ в сфере железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций, курьеров дипломатической связи.

Кроме того, ограничения не распространяются на граждан РФ, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника, постоянно проживающих на территории Калининградской области, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.




"AK&M" от 30.03.2020
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