Россия с сегодняшнего дня закрыла границы

Россия с 30 марта 2020 года временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Ограничения не распространяются в отношении дипломатических работников, работников официальных представительств РФ при международных организациях, должностных лиц Постоянного комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц, а также граждан РФ, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, персонала, определённого международными соглашениями РФ в сфере железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций, курьеров дипломатической связи.



Кроме того, ограничения не распространяются на граждан РФ, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника, постоянно проживающих на территории Калининградской области, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.









"AK&M" от 30.03.2020