Госдума 31 марта может рассмотреть законопроект, дающий Кабмину новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предлагает нижней палате парламента на пленарном заседании 31 марта рассмотрит законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ГД со ссылкой на председателя комитета Василия Пискарева.



Инициатива поддержана шестью комитетами–соисполнителями.

Парламентарий сообщил, что, в частности, "для бизнеса предлагается приостановить проведение проверок по линии государственного и муниципального контроля, надзора вплоть до конца этого года с тем, чтобы бизнес не подвергался административным нагрузкам".



Предлагается приостановить рассмотрение всех заявлений и обращений, касающихся банкротства.



"Правительство сможет временно приостанавливать розничную и оптовую продажу медикаментов по списку, чтобы создать запас, и он мог справедливо и грамотно распределяться среди нуждающихся", — рассказал В.Пискарев.



В соответствии с законопроектом, запрещается выезд туристам в страны, по которым Ростуризм объявил чрезвычайную или опасную ситуацию.



Фонд "Турпомощь", фонд персональной ответственности туроператоров, в котором аккумулировано 1.7 млрд руб., будет "распечатан", чтобы на полученные деньги вывезти оставшихся за рубежом россиян.



Напомним, Правительство РФ на минувшей неделе внесло в ГД законопроект, в случае его принятия дающий Правительству новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций. В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для "урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".





"AK&M" от 30.03.2020