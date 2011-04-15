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30/03/2020
14:43

Госдума 31 марта может рассмотреть законопроект, дающий Кабмину новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предлагает нижней палате парламента на пленарном заседании 31 марта рассмотрит законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ГД со ссылкой на председателя комитета Василия Пискарева.

Инициатива поддержана шестью комитетами–соисполнителями.
Парламентарий сообщил, что, в частности, "для бизнеса предлагается приостановить проведение проверок по линии государственного и муниципального контроля, надзора вплоть до конца этого года с тем, чтобы бизнес не подвергался административным нагрузкам".

Предлагается приостановить рассмотрение всех заявлений и обращений, касающихся банкротства.

"Правительство сможет временно приостанавливать розничную и оптовую продажу медикаментов по списку, чтобы создать запас, и он мог справедливо и грамотно распределяться среди нуждающихся", — рассказал В.Пискарев.

В соответствии с законопроектом, запрещается выезд туристам в страны, по которым Ростуризм объявил чрезвычайную или опасную ситуацию.

Фонд "Турпомощь", фонд персональной ответственности туроператоров, в котором аккумулировано 1.7 млрд руб., будет "распечатан", чтобы на полученные деньги вывезти оставшихся за рубежом россиян.

Напомним, Правительство РФ на минувшей неделе внесло в ГД законопроект, в случае его принятия дающий Правительству новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций. В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для "урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".


"AK&M" от 30.03.2020
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