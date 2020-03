Газпром продолжает работу по импортозамещению

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о ходе работ по импортозамещению в 2019 году, а также мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности группы "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что активная работа в этой сфере во взаимодействии с российским научно-техническим комплексом направлена на укрепление технологического лидерства компании в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях. В 2019 году корпоративный перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производства был расширен в интересах "Газпром нефти" и "Газпром энергохолдинга".



Особое внимание в рамках импортозамещения уделяется подводной добыче углеводородов и производству сжиженного природного газа (СПГ). В частности, при участии Газпрома разработан и в прошлом году представлен полный спектр ключевого оборудования, необходимого для эксплуатации морских месторождений.



Ещё одним важным направлением является разработка источников энергоснабжения удаленных производственных объектов. Их использование позволяет снизить капитальные затраты и эксплуатационные издержки при реализации проектов в новых регионах - в Арктике и на Востоке России, где пока недостаточно развита электросетевая инфраструктура. В частности, для нужд компании созданы опытные образцы газовой микротурбины и генератора на топливных элементах, в котором извлекаемый из природного газа водород позволяет производить электрическую энергию.



Отмечено, что суммарный экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах группы "Газпром" в 2016-2019 годах составил 35.5 млрд руб.



Вопрос о ходе работ по импортозамещению в 2019 году, включая утверждение отчёта о реализации корпоративного плана импортозамещения, а также о мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности группы "Газпром" будет внесён на рассмотрение совета директоров ПАО "Газпром".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 30.03.2020