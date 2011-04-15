Р-Фарм подал патентную заявку на средство для лечения COVID-19

Группа компаний "Р-Фарм" подала первую международную патентную заявку на биотехнологический препарат, связывающий вирусные частицы и препятствующий их проникновению в альвеоциты. Об этом говорится в сообщении Р-Фарм.



Группа компаний запустила программу по подготовке комплексных мер в ответ на вспышку коронавирусной инфекции. Программа включает работу сразу по нескольким направлениям – от разработки новых молекул и методов терапии до оценки уже действующего портфеля препаратов.







"AK&M" от 30.03.2020