Газпром в 2019 году увеличил продажи природного газа в качестве мототоплива

Газпром в 2019 году увеличил продажи природного газа в качестве моторного топлива в России на 30%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания правления ПАО "Газпром" в заочной форме.



Правление приняло к сведению информацию о проводимой компанией работе по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации.



Отмечено, что использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно снижать транспортные издержки и воздействие на окружающую среду.



Объём продаж природного газа на заправочных объектах Газпрома продолжает расти. В 2019 году он увеличился на 30%. Совместно с федеральными и региональными органами власти, производителями техники компания ведёт активную работу по расширению газомоторного рынка. В числе приоритетных направлений - создание инфраструктуры для заправки легкового, пассажирского и грузового автотранспорта компримированным и сжиженным природным газом на федеральных трассах. Речь идёт об автодорогах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-10 "Россия", М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге.



Кроме того, в настоящее время компания вместе с администрациями субъектов РФ реализует ряд пилотных проектов по ускоренному развитию газозаправочной сети - в Белгородской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской областях и в г. Санкт-Петербурге. Наряду со строительством новых станций для заправки природным газом проекты предполагают развитие парка газомоторных автомобилей, создание новых сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию такой техники.



Принципиальное значение для наращивания темпов развития российского рынка газомоторного топлива имеют меры государственной поддержки, принятые по инициативе Газпрома. В частности, внедрен механизм субсидирования строительства объектов газозаправочной инфраструктуры - в 2019 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 3.4 млрд руб. В 25 субъектах РФ частично снижена или обнулена ставка транспортного налога для автомобилей на природном газе.



Ещё одно направление работы Газпрома, имеющее значительный потенциал, - сжиженный природный газ (СПГ) для железнодорожного и водного транспорта. Компания уже приступила к реализации проекта строительства пункта заправки газовых локомотивов на станции Войновка Свердловской железной дороги, на очереди - создание таких объектов на железной дороге "Обская-Бованенково-Карская". В Татарстане начато строительство первого в России пассажирского судна на СПГ. Планируются проекты в сфере бункеровки морских судов.



Профильным подразделениям Газпрома совместно с "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ технологии" поручено продолжить работу по развитию отечественного газомоторного рынка.



Вопрос о развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



