ВТБ и Ростелеком зарегистрировали СП

ПАО "Банк ВТБ" и ПАО "Ростелеком" зарегистрировали компанию ООО "Платформа больших данных", которая будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом говорится в сообщении сторон.



Управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.



Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта, в том числе через интерфейс прикладного программирования (API), для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как ритейл, телеком, финансовые услуги, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Клиенты платформы смогут получать продукты и услуги на основе уникального набора знаний об аудитории и ее поведении в формате сегментов. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, в то же время они будут деперсонализированы и зашифрованы. Запуск первых пилотных проектов планируется до конца 2020 года.



Меморандум о стратегическом партнёрстве между компаниями был подписан президентом - председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и президентом Ростелекома Михаилом Осеевским в ноябре 2019 года. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний предварительно оцениваются в 1 млрд руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 30.03.2020