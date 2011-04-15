МОЭК переходит на особый режим работы для обеспечения надёжного теплоснабжения на предстоящей нерабочей неделе

В ПАО "МОЭК" реализован комплекс необходимых мероприятий, который позволит обеспечить надёжную эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.



Определён состав сотрудников, которым для обеспечения непрерывности технологической цепочки по обеспечению надёжного теплоснабжения города необходимо находиться на своих рабочих местах. Административно-управленческий персонал переведен на удалённый режим работы из дома. Производственные бригады сформированы по принципу непересекаемости с другими подразделениями, а также исключения замен в их составе. Постановка задач и отчёт об их выполнении организован в дистанционном формате. Дежурство аварийных бригад также ведётся в полном объёме: в режиме постоянной готовности находится 35 групп специалистов, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием для проведения ремонтных работ любой сложности.



Клиентские центры ПАО "МОЭК" переведены в режим бесконтактной работы в целях дополнительных мер по защите здоровья потребителей и сотрудников. Обеспечить весь необходимый функционал текущего рабочего взаимодействия позволяют онлайн-сервисы, ранее внедренные компанией: клиентский портал online.moek.ru и единый личный кабинет elk.moek.ru, возможностями которого уже пользуются свыше 70% клиентов. Самым востребованным инструментом в данном случае является передача ведомостей приборов учёта в электронном виде, которая производится раз в месяц. Всего таким способом передаётся свыше 50% ведомостей (на начало 2019 года — 11%). Все оставшиеся потребители, ранее пользовавшиеся бумажными носителями, также могут перейти на удобную современную онлайн-технологию. Для тех, кто ещё не пользуется сервисами, организована техническая поддержка для подключения к ним, а также прием ведомостей по электронной почте.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за 2019 год составила 11.629 млрд руб. против 11.208 млрд руб. годом ранее. Выручка за тот же период сократилась на 2.3% до 148.637 млрд руб. со 152.15 млрд руб. Показатель EBITDA составил 26.207 млрд руб. против 26.326 млрд руб. в 2018 году.



Прибыль МОЭК по МСФО за 2019 год выросла на 21% до 11.148 млрд руб. с 9.21 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.1% до 159.378 млрд руб. со 162.841 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30.402 млрд руб. против 26.579 млрд руб. Операционные расходы выросли на 0.95% до 146.109 млрд руб.



"AK&M" от 30.03.2020