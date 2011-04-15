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30/03/2020
17:10

"Домодедово" переходит на весенне-летнее расписание

Московский аэропорт "Домодедово" с 29 марта 2020 года начнёт работу по новому расписанию весенне-летнего периода навигации, которое будет действовать до 25 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении авиагавани.

Традиционно наибольшим спросом в весенне-летний период навигации пользуются такие внутренние направления как: Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар. Рейсы по этим маршрутам в летнем расписании 2020 года будут осуществлять восемь авиакомпаний - партнёров воздушной гавани.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.

Пассажиропоток "Домодедово" за январь-февраль 2020 года вырос на 15% до 4 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На внутренних воздушных линиях воздушная гавань обслужила 2.44 млн человек - это на 14% больше, чем в 2019 году. На международных маршрутах пассажиропоток увеличился на 15% до 1.52 млн.

Пассажиропоток аэропорта в феврале 2020 года вырос на 16% и составил 1.9 млн.



"AK&M" от 30.03.2020
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