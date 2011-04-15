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30/03/2020
17:09

Банк России проведёт аукцион РЕПО "тонкой настройки"

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем, принимая во внимание длинный период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведёт 31 марта 2020 года аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объёме 500 млрд руб. с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 6 апреля 2020 года.

Банк России продолжит на этой неделе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учётом этого уточнять объёмы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.



"AK&M" от 30.03.2020
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