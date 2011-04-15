Московский НПЗ обеспечивает непрерывный выпуск продукции. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Бесперебойный выпуск нефтепродуктов осуществляется в соответствии с производственным планом, при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Высокая степень автоматизации позволяет управлять производством силами малых групп специалистов. МНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора РФ. Случаев инфицирования среди сотрудников не выявлено.



Напомним, по сообщениям СМИ, нефтеперерабатывающие заводы по всему миру начали приостанавливать производство либо снижать объёмы переработки, поскольку спрос на топливо оказался под серьёзным давлением из-за пандемии коронавируса.



Московский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ") - нефтеперерабатывающее предприятие компании "Газпром нефть" - крупнейший налогоплательщик среди промышленных предприятий Москвы. Входит в число крупнейших НПЗ страны по объёмам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая в том числе московский авиаузел.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.





"AK&M" от 30.03.2020