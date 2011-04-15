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30/03/2020
15:01

Режим самоизоляции введён в Москве, выходить можно будет при наличии спецпропуска

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с сегодняшнего дня, 30 марта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.

При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы, отмечается на сайте.

В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.



"AK&M" от 30.03.2020
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