Режим самоизоляции введён в Москве, выходить можно будет при наличии спецпропуска

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста с сегодняшнего дня, 30 марта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте.



При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.



Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.



В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы, отмечается на сайте.



В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.







"AK&M" от 30.03.2020