Эстакаду длиной 2 км возведут на участке Северо-Восточной хорды



Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, "эстакада протянется от участка в районе улиц Гостиничная и Станционная и будет упираться в уже построенный участок Северо-Восточной хорды около железнодорожной станции Лихоборы. Уверен, что появление этой новой поперечной связки между районами улучшит ситуацию на дорогах в этом округе и по городу в целом".



Эстакаду длиной более 2 км построят вблизи путей Московского центрального кольца. Дорога пройдет над уровнем земли, опираясь на систему опор и колонн.



Эстакада войдёт в шестой участок Северо-Восточной хорды - от Ярославского до Дмитровского шоссе. Проектировщик: АО "Моспроект-3".



В результате появится еще одна поперечная связь между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного округов - Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе, перераспределятся транспортные потоки в серединной и периферийной зонах в обход центральной части города.







"AK&M" от 30.03.2020