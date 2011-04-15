Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/03/2020
17:45

Эстакаду длиной 2 км возведут на участке Северо-Восточной хорды

Эстакаду длиной 2 км возведут на участке Северо-Восточной хорды

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, "эстакада протянется от участка в районе улиц Гостиничная и Станционная и будет упираться в уже построенный участок Северо-Восточной хорды около железнодорожной станции Лихоборы. Уверен, что появление этой новой поперечной связки между районами улучшит ситуацию на дорогах в этом округе и по городу в целом".

Эстакаду длиной более 2 км построят вблизи путей Московского центрального кольца. Дорога пройдет над уровнем земли, опираясь на систему опор и колонн.

Эстакада войдёт в шестой участок Северо-Восточной хорды - от Ярославского до Дмитровского шоссе. Проектировщик: АО "Моспроект-3".

В результате появится еще одна поперечная связь между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного округов - Дмитровским, Алтуфьевским и Ярославским шоссе, перераспределятся транспортные потоки в серединной и периферийной зонах в обход центральной части города.



"AK&M" от 30.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100