Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов: как много людей сидит дома.



Как говорится в сообщении компании, для этого аналитики Яндекса рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 - "на улицах много людей" до 5 - "все сидят по домам".



Для расчёта индекса используются обезличенные данные об использовании приложений Яндекса. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 - показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.



На странице проекта уже сейчас можно посмотреть данные по всем городам России с населением более 1 млн человек, а также гистограмму по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья. Там же можно сравнить города-миллионники по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 тыс. человек. Его можно увидеть на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах. В ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться и для городов с населением от 50 тыс. человек.



Необходимость соблюдать самоизоляцию меняет поведение людей. Как показывает статистика использования приложений Яндекса, люди стали больше сидеть дома. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске, а приложение Яндекс.Метро, наоборот, почти перестали использовать.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2019 год упала на 75% до 11.2 млрд руб. ($180.9 млн) по сравнению с 2018 годом. Рентабельность по чистой прибыли составила 6.4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23.5 млрд руб. ($380.3 млн) и увеличилась на 6%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) - 13.4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51 млрд руб. ($824.1 млн) и вырос на 29%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) - 29.1%. Консолидированная выручка выросла на 37% до 175.4 млрд руб. ($2833.2 млн). Выручка без учёта Яндекс.Маркета выросла на 39%.



"AK&M" от 30.03.2020