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30/03/2020
17:51

Пункты пропуска через госграницу не закрыты полностью, Минтранс

Введение временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы не означает, что пункты пропуска полностью закрыты. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Осуществляется пропуск грузовых транспортных средств, перевозящих в том числе товары первой необходимости - продовольствие и лекарства. Обеспечен пропуск лиц, которым необходимо пересекать границу по служебной необходимости, и ещё ряда категорий граждан.

Сотрудники филиальной сети ФГКУ Росгранстрой обеспечивают безаварийное функционирование всех инженерных систем и оборудования пунктов пропуска, а также их содержание. Работа ведется для того, чтобы сотрудники таможенной и пограничной служб, Россельхознадзора и Роспотребнадзора имели возможность осуществлять контрольные функции в пунктах пропуска через госграницу нашей страны.



"AK&M" от 30.03.2020
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