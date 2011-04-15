Пункты пропуска через госграницу не закрыты полностью, Минтранс

Введение временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы не означает, что пункты пропуска полностью закрыты. Об этом сообщил Минтранс РФ.



Осуществляется пропуск грузовых транспортных средств, перевозящих в том числе товары первой необходимости - продовольствие и лекарства. Обеспечен пропуск лиц, которым необходимо пересекать границу по служебной необходимости, и ещё ряда категорий граждан.



Сотрудники филиальной сети ФГКУ Росгранстрой обеспечивают безаварийное функционирование всех инженерных систем и оборудования пунктов пропуска, а также их содержание. Работа ведется для того, чтобы сотрудники таможенной и пограничной служб, Россельхознадзора и Роспотребнадзора имели возможность осуществлять контрольные функции в пунктах пропуска через госграницу нашей страны.







"AK&M" от 30.03.2020