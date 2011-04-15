Нефть подает признаки жизни

После обвала на старте недели, нефть сорта Brent торгуется с небольшим восходящим уклоном на старте торгов вторника, причем июньские контракты, тестирующие отметку $27 за баррель, существенно превышают майские, что теоретически сигналит о надеждах трейдеров на восстановление котировок. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Накануне состоялся телефонный разговор между Д.Трампом и В.Путиным, по итогам которого стороны договорились поддерживать контакт на министерском уровне. Тот факт, что на данном этапе хотя бы США заинтересованы в поднятии цен, служит позитивным сигналом для рынка. Однако вопрос в том, пойдут ли на уступки крупнейшие производители в лице России и Саудовской Аравии, развязавшие ценовую войну. Несмотря на очередную просадку котировок, ни один из экспортеров не проявляет желания принимать После обвала на старте недели, нефть сорта Brent торгуется с небольшим восходящим уклоном на старте торгов вторника, причем июньские контракты, тестирующие отметку $27 за баррель, существенно превышают майские, что теоретически сигналит о надеждах трейдеров на восстановление котировок.



Накануне состоялся телефонный разговор между Д.Трампом и В.Путиным, по итогам которого стороны договорились поддерживать контакт на министерском уровне. Тот факт, что на данном этапе хотя бы Штаты заинтересованы в поднятии цен, служит позитивным сигналом для рынка. Однако вопрос в том, пойдут ли на уступки крупнейшие производители в лице России и Саудовской Аравии, развязавшие ценовую войну. Несмотря на очередную просадку котировок, ни один из экспортеров не проявляет желания принимать меры для восстановления рынка. Другими словами, несмотря на некоторые подвижки, ситуация остается напряженной и по-прежнему окутана туманом неопределенности.



На локальном уровне восстановление Brent отчасти сдерживается за счет укрепления доллара, который перешел в наступление с начала этой недели после недавних распродаж. С другой стороны, сегодня Китай опубликовал сильный показатель мартовского PMI в промышленном секторе – индекс не только восстановился от рекордного минимума 35.7 до 52 но и превысил прогнозы на уровне 45.



Признаки оживления активности в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти, является, безусловно, благоприятным сигналом для сырьевого сегмента. Однако более широкая картина показывает, что в условиях продолжающегося падения спроса и бездействия крупных игроков рынка цены на черное золото пока будут оставаться низкими.



"AK&M" от 31.03.2020