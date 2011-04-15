Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

31/03/2020
11:57

Российская валюта на открытии вторника укрепляется против доллара и евро

Российская валюта на открытии вторника укрепляется против доллара и евро. К 10:30 МСК пара USDRUB снизилась на 0.53% до 78.92. Динамика рубля продолжает тесно коррелировать с ценовыми изменениями на рынке углеводородов. Нефть марки Brent после распродаж накануне сегодня незначительно восстанавливается, поддерживая рубль. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Локальный интерес к нефтянке больше обусловлен техническими факторами, имеющими лишь краткосрочное воздействие на цены. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему остается крайне неблагоприятным для роста рисковых активов. Давление на нефть продолжат оказывать значительные ограничения деловой активности в большинстве стран мира, а также угрозы увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, вкупе повысившие вероятность более длительного спада на энергетическом рынке. Накануне Саудовская Аравия сообщила о планах увеличить экспорт нефти дополнительно на 600 тыс. баррелей в сутки уже с мая. По оценкам аналитиков Bank of America, мировой спрос на нефть во 2-м квартале должен снизиться на 12 млн баррелей в день – это сильнейшее снижение за все

Таким образом, в самые ближайшие дни Brent вполне может протестировать многолетние минимумы, что приведет к еще одной волне распродаж российской валюты. Кроме того, чем хуже будет обстоять ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, тем больше шансов у доллара снова оказаться в лидерах роста благодаря выраженным защитным свойствам. Учитывая сказанное, пара USDRUB по-прежнему нацелена на закрепление выше 80.



"AK&M" от 31.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100