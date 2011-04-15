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31/03/2020
15:39

Чистая прибыль Татнефти за 2019 год по МСФО упала на 9% до 192.26 млрд руб.

Чистая прибыль Группы Татнефть по МСФО за 2019 год составила 192.26 млрд руб. ($2970 млн) по сравнению с 211.812 млрд руб. ($3378 млн) годом ранее. Падение в рублях достигло 9%, в долларах - 12%, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 290.8 млрд руб. ($4492 млн); однако скорректированный показатель EBITDA, без учета исключительных статей, составил 328.412 млрд руб. ($5073 млн).

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за 2019 год составили 932.296 млрд руб. ($14401 млн) по сравнению с 910.534 млрд руб. ($14520 млн) за 2018 год.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.

Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 0.8% до 172.719 млрд руб. ($2.654 млрд) со 174.096 млрд руб. ($2 834 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов выросли на 2.41% до 691.409 млрд руб. ($10.624 млрд) по сравнению с 675.157 млрд руб. ($10.989 млрд). Показатель EBITDA составил 248.07 млрд руб. ($3.812 млрд) по сравнению с 237.674 млрд руб. ($3.868 млрд). Группа Татнефть добыла 22.4 млн т (159.2 млн баррелей) нефти и 764.9 млн куб. м газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 7.2 млн т нефтепродуктов.

"AK&M" от 31.03.2020
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