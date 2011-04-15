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31/03/2020
15:50

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 1 марта до 31 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.

В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольшие торговые точки, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.

При этом "каникулы" могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации.

"AK&M" от 31.03.2020
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