Москвичей освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем...", - сообщил он.



Помимо этого, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок должны приостановить работу до особого распоряжения.



"В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим. На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", - добавил столичный градоначальник.







"AK&M" от 31.03.2020