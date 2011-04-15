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31/03/2020
16:30

Москвичей освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем...", - сообщил он.

Помимо этого, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок должны приостановить работу до особого распоряжения.

"В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим. На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", - добавил столичный градоначальник.



"AK&M" от 31.03.2020
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