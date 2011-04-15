Застройщикам продлили срок предоставления отчетности

Застройщики столицы смогут предоставить отчетность за четвертый квартал 2019 года до 15 апреля 2020 года, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Коррективы внесены Минстроем РФ в соответствии с указом президента России от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", - сказала А.Пятова.



Она добавила, что при этом сроки предоставления отчетности за первый квартал остаются неизменными - до конца апреля.



Напомним, согласно приказу Минстроя от 12 октября 2018 года N656/пр, ежеквартальная отчетность предоставляется застройщиком не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода. Исключением является отчетность за четвертый квартал - она предоставляется в срок не позднее 90 календарных дней.







"AK&M" от 31.03.2020