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31/03/2020
16:50

Застройщикам продлили срок предоставления отчетности

Застройщики столицы смогут предоставить отчетность за четвертый квартал 2019 года до 15 апреля 2020 года, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Коррективы внесены Минстроем РФ в соответствии с указом президента России от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", - сказала А.Пятова.

Она добавила, что при этом сроки предоставления отчетности за первый квартал остаются неизменными - до конца апреля.

Напомним, согласно приказу Минстроя от 12 октября 2018 года N656/пр, ежеквартальная отчетность предоставляется застройщиком не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода. Исключением является отчетность за четвертый квартал - она предоставляется в срок не позднее 90 календарных дней.



"AK&M" от 31.03.2020
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