ЧТПЗ утвердил концепцию развития системы управления рисками

Совет директоров ПАО "ЧТПЗ" (в состав которого входят три независимых директора) утвердил концепцию развития системы управления рисками, а также матрицу рисков на 2020 год, определяющую потенциальные корректирующие меры, с целью повышения устойчивости бизнеса в условиях волатильности рынков и пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.



В соответствии с ранее утвержденной стратегией развития до 2024 года, усилия руководства Группы ЧТПЗ направлены на сохранение конкурентоспособности и реализацию программы повышения операционной эффективности, за счет которой планируется достичь экономии в объеме 5 млрд руб. по сравнению с 2019 годом. Комплекс мероприятий предусматривает снижение административных затрат, оптимизацию процессов технического обслуживания и ремонта, энергоснабжения и логистики, а также внедрение цифровых решений для увеличения производства собственной трубной заготовки. Вместе в тем, компания намерена продолжить реализацию инвестиционной программы, применяя гибкий подход к капитальным вложениям в зависимости от рыночных условий.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Чистая прибыль ЧТПЗ по МСФО за 2019 год выросла на 28.9% до 9.955 млрд руб. с 7.726 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 7.5% и достигла 192.278 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 22.4% до 54.191 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA1 вырос на 12.8% до 31.828 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 16.6%.



"AK&M" от 31.03.2020