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31/03/2020
17:22

"Аэроэкспресс" меняет расписание

"Аэроэкспресс" корректирует график движения поездов с 1 апреля на всех направлениях в связи с уменьшением объема авиаперевозок. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Так, с 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час.

Поезда в сторону аэропорта "Шереметьево" с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в :05 минут, начиная с 06:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта "Шереметьево" - каждый час в :15 минут с 05:15 до 23:15 включительно.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в :00 минут. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 06:00 до 23:00 включительно. Между Аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом - с 06:00 до 00:00 включительно.

Срок действия всех электронных билетов на "Аэроэкспресс", приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года.

ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.


"AK&M" от 31.03.2020
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