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31/03/2020
17:29

Zerion приобрел MyDeFi

Финтех-стартап с российскими корнями Zerion сообщил о приобретении платформы MyDeFi. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма сделки не разглашается, но по информации источника, близкого к деталям соглашения, она не превышает объем стандартного посевного раунда.

Сделке предшествовал посевной раунд инвестиций в стартап Zerion в декабре 2019 года, когда компания привлекла в силиконовой долине $2 млн. Лид-инвестором выступил американский венчурный фонд с фокусом на технологии в области децентрализованных финансов - Placeholder. Другими участниками раунда стали фонд Blockchain Ventures, венчурное подразделение одного из крупнейших кошельков blockchain.com, компания Gnosis, ведущая европейская блокчейн-платформа, разработчик кошелька на основе смарт-контрактов для Ethereum и бизнес-ангелы - частные инвесторы из кремниевой долины Крис Лю, Пол Якобиан и Брэд Бернхэм.

DeFi (Decentralized Finance - децентрализованные финансы) - это новый тренд в развитии технологий блокчейн и смарт-контрактов. Проекты в области DeFi - это по сути традиционные финансовые продукты, которые можно было бы ожидать от банков (например, лендинговые протоколы и деривативы), но созданные без участия посредников на основе смарт-контрактов. Благодаря использованию децентрализованных подходов, эти продукты дешевле в обслуживании и могут быть доступны более широкому кругу потребителей по всему миру.

DeFi-стартап Zerion предоставляет пользователям простой доступ к инвестированию и управлению децентрализованными активами. В отличие от традиционных финансовых сервисов, пользователи Zerion не делегируют контроль на своими средствами платформе, что позволяет избежать множества рисков и сделать продукт доступным на глобальном уровне. Проект был основан в июне 2018 года Евгением Юртаевым, Алексеем Башлыковым и Колеошкиным Вадимом. Первый релиз продукта состоялся в январе 2019 года, а с апреля сервис находился в формате beta-тестирования. За это время через платформу было проведено операций на сумму свыше $55 млн.


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