Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 мая 2020 года.



ТРАНСПОРТ ВЫЕЗЖАЕТ НА НАЛОГАХ

МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ НЕПРЯМУЮ ПОДДЕРЖКУ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ И АВИАЦИИ





Как выяснил "Ъ", Минтранс существенно расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли. В новом пакете, направленном в правительство, министерство предлагает широкий перечень послаблений для авиаотрасли и грузового автотранспорта, ранее почти обойденного вниманием, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки - прежде всего НДС и соцвзносов - и облегчением кредитования, прямая бюджетная поддержка минимальна.





СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ НЕ ГРУЗИТСЯ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ



Телеканалы и операторы связи не могут договориться об условиях реализации проекта по бесплатному доступу к сайтам. Операторы жалуются на отсутствие полного списка IP-адресов, доступ к которым не должен тарифицироваться, а телеканалы - на отсутствие технических требований к сайтам без видео, которые им пришлось создавать к 6 мая по инициативе чиновников. "Национальная Медиа Группа" (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, "Пятый канал" и "СТС Медиа", при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.





МИНПРИРОДЫ ВКЛАДЫВАЕТ В МУСОР ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТИМУЛ

ПОДГОТОВЛЕНА "ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ





Для россиян, которые сортируют свой мусор, услуга вывоза на переработку таких отходов может стать бесплатной. Такое предложение содержит "дорожная карта" Минприроды по внедрению раздельного сбора мусора на территории России. Кроме того, ведомство предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, от уплаты НДФЛ. Однако участники рынка предупреждают: к повсеместному внедрению раздельного сбора сейчас не готовы ни население, ни инфраструктура, ни компании.





ЭПИДЕМИЯ УГРОЖАЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕМ

СТРОИТЕЛЯ АЛАБЯНО-БАЛТИЙСКОГО ТОННЕЛЯ НЕ СМОГЛИ ОБВИНИТЬ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА И ДОЛЖНЫ ОТПУСТИТЬ





Как стало известно "Ъ", к концу мая СИЗО должен покинуть экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в многомиллиардных хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и даже у рабочих, строивших Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Свою вину некогда успешный предприниматель так и не признал. Его освобождению поспособствовал коронавирус: следователь не смог вовремя попасть в закрытый из-за эпидемии изолятор, чтобы предъявить господину Чернякову обвинение в окончательной редакции.





У ПРОДУКТОВ ПРОВЕРЯТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ С БРЕНДИРОВАННЫМ МЕСТОМ ПРОИЗВОДСТВА УЖЕСТОЧАТ НАДЗОР





Государство ужесточает контроль за производством продуктов с правом на наименование места происхождения товара (НМПТ), среди которых - "Вологодское масло", "Адыгейский сыр" и "Нарзан". Учрежденное правительством Роскачество начинает проверки этих продуктов на соблюдение характеристик, а заключения организации станут основаниями для лишения прав на НМПТ. Но если минеральную воду можно проверить на соответствие источнику по химическому составу, то найти нарушения в других продуктах будет сложно.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 06.05.2020