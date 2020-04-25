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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 мая в размере 73.9719 руб. против 72.7263 руб. на 1 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
01.05.20 - 72.7263 руб.
30.04.20 - 73.6894 руб.
29.04.20 - 74.5706 руб.
28.04.20 - 74.4960 руб.
25.04.20 - 74.7163 руб.
"AK&M" от 06.05.2020