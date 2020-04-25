ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 мая в размере 80.0598 руб. против 79.1189 руб. на 1 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



01.05.20 - 79.1189 руб.

30.04.20 - 80.0488 руб.

29.04.20 - 80.7749 руб.

28.04.20 - 80.7611 руб.

25.04.20 - 80.2528 руб.





"AK&M" от 06.05.2020