Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 мая

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Банк России установил на 7 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5195
1 Азербайджанский манат 43.2382
100 Армянских драмов 15.3900
1 Белорусский рубль 30.1545
1 Болгарский лев 40.8188
1 Бразильский реал 13.2573
100 Венгерских форинтов 22.8987
1000 Вон Республики Корея 60.4225
10 Гонконгских долларов 95.4205
1 Датская крона 10.7007
1 Доллар США 73.9719
1 Евро 80.0598
100 Индийских рупий 97.6333
100 Казахстанских тенге 17.5722
1 Канадский доллар 52.6228
100 Киргизских сомов 93.7366
1 Китайский юань 10.4265
10 Молдавских леев 41.8511
1 Новый туркменский манат 21.1651
10 Норвежских крон 71.7540
1 Польский злотый 17.5973
1 Румынский лей 16.5537
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.815
1 Сингапурский доллар 52.1223
10 Таджикских сомони 72.1853
1 Турецкая лира 10.3350
10000 Узбекских сумов 73.0273
10 Украинских гривен 27.4603
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.5402
10 Чешских крон 29.5687
10 Шведских крон 75.0192
1 Швейцарский франк 75.7986
10 Южноафриканских рэндов 40.0201
100 Японских иен 69.5323
"AK&M" от 06.05.2020