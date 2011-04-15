Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 мая

Банк России установил на 7 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.5195

1 Азербайджанский манат 43.2382

100 Армянских драмов 15.3900

1 Белорусский рубль 30.1545

1 Болгарский лев 40.8188

1 Бразильский реал 13.2573

100 Венгерских форинтов 22.8987

1000 Вон Республики Корея 60.4225

10 Гонконгских долларов 95.4205

1 Датская крона 10.7007

1 Доллар США 73.9719

1 Евро 80.0598

100 Индийских рупий 97.6333

100 Казахстанских тенге 17.5722

1 Канадский доллар 52.6228

100 Киргизских сомов 93.7366

1 Китайский юань 10.4265

10 Молдавских леев 41.8511

1 Новый туркменский манат 21.1651

10 Норвежских крон 71.7540

1 Польский злотый 17.5973

1 Румынский лей 16.5537

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.815

1 Сингапурский доллар 52.1223

10 Таджикских сомони 72.1853

1 Турецкая лира 10.3350

10000 Узбекских сумов 73.0273

10 Украинских гривен 27.4603

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.5402

10 Чешских крон 29.5687

10 Шведских крон 75.0192

1 Швейцарский франк 75.7986

10 Южноафриканских рэндов 40.0201

100 Японских иен 69.5323

"AK&M" от 06.05.2020